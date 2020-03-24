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Develi Belediyesi salgına karşı dezenfekte standı kurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını titizlikle devam ettiren Develi Belediyesi ekipleri belediye hizmet binasının girişine de dezenfekte standı kurdu.Belediyeye giren personelin ve misafirlerin ellerini dezenfekte edebilmeleri ve vücut ısılarına bakılabilmesi için böylesi bir uygulama yürüttüklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Gerek personelimiz gerekse belediyemize gelen hemşerilerimizin daha steril ortamda hizmet üretip hizmet almaları için bu standı kurduk.

Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını titizlikle devam ettiren Develi Belediyesi ekipleri belediye hizmet binasının girişine de dezenfekte standı kurdu.
Belediyeye giren personelin ve misafirlerin ellerini dezenfekte edebilmeleri ve vücut ısılarına bakılabilmesi için böylesi bir uygulama yürüttüklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Gerek personelimiz gerekse belediyemize gelen hemşerilerimizin daha steril ortamda hizmet üretip hizmet almaları için bu standı kurduk. Hemşerilerimden hem belediyemize hem de diğer resmi kurumlara mecbur kalmadıkça gelmemelerini önemle istirham ediyorum. Unutmayalım ki için bu süreçte hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı için mümkün mertebede evde kalmamız en önemli mücadele yöntemidir” açıklamalarında bulundu.

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