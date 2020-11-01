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Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.

Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı ligin 2. hafta karşılaşmasında Ilgın Uğurspor’u 3-0 mağlup etti.
Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, rakibi Ilgın Uğurspor’u 25-13, 25-20 ve 25-13’lük setlerle mağlup etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Develi Belediyespor, böylece ligde ilk galibiyetini almış oldu.

Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

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