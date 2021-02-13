Develi ilçe protokolünden açık işyerlerine denetim

Develi ilçe protokolü, sokağa çıkma kısıtlamalarında açık olan iş yerlerine denetim yaptı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında açık olan işyerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

Son günlerde covid-19 salgınının yeniden artış göstermesinden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarında bile denetimlerin olacağını belirten Kaymakam Duru, “Kurallara sıkı sıkıya riayet eder ve çevremizi de bu hususta daha hassas davranmaları için teşvik edersek birkaç ay içerisinde tedbirlerin yeniden esnetileceği gündeme getirilmektedir. Bu süreçten en çok zarar gören siz esnaf kardeşlerimizin daha fazla mağdur olmaması için elimizden gelenin daha da fazlasını yaparak oranların düşürülmesi ve salgının ülkemizden yok olması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız” dedi.



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