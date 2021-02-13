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Develi’de kısıtlama denetimleri sürüyor

13.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Develi’de kısıtlama denetimleri sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Develi’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Develi’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.
Covid19 salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Develi’nin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulama ve denetimlere aralıksız devam ediyor.
Denetimlerde trafikte olan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayanlara ise işlem uygulanıyor.

Develi’de kısıtlama denetimleri sürüyor

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