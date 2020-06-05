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Develi’de tedbirlere uyularak ikinci Cuma namazı kılındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Develililer, sebze meyve pazarı başta olmak üzere M.

Covid-19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Develililer, sebze meyve pazarı başta olmak üzere M. Asım Köksal Cami, Aygözme Kalender Cami, Salih Onaran İmamhatip Ortaokulu, Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu, Ahmet İslamoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi ve M. Asım Köksal İmamhatip Ortaokulu avlularını doldurdu.
Cuma öncesinde Develi Belediyesinin camilere ulaştırdığı, maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfektan desteğini cemaatin hizmeti için kullanıldı. Pazar yerine ve cami avlularına seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

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Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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