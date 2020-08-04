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Develispor Başkanı Ali Kabak’dan Ayrılık Sinyali "Develispor’un Başarısı İçin Taraftar Olmaya Bile Hazırım"

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

BAL ligine çıkan Develispor İstanbul’da faaliyet gösteren Develi ve Köy Dernek Başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.Toplantıya ünlü spor sunucusu Fatih Doğan, Develispor Başkanı Ali Kabak, İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar, Köy Dernek Başkanları, Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Olgun Odyakmaz Erciyes Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç ve Develisporlu futbolcular katıldı.Develispor’un BAL ligi ve daha ileri liglere yükselmesi için yeni bir oluşuma gidilmesi hakkında konuşuldu.

BAL ligine çıkan Develispor İstanbul’da faaliyet gösteren Develi ve Köy Dernek Başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıya ünlü spor sunucusu Fatih Doğan, Develispor Başkanı Ali Kabak, İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar, Köy Dernek Başkanları, Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Olgun Odyakmaz Erciyes Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç ve Develisporlu futbolcular katıldı.
Develispor’un BAL ligi ve daha ileri liglere yükselmesi için yeni bir oluşuma gidilmesi hakkında konuşuldu. Dernek Başkanları BAL Ligine yükselen Develispor’un yönetim ve futbolcularını tebrik etti.
Ünlü Spor Yazarı Fatih Doğan ise "BAL ligine yükselen Develispor’u tebrik ederken bundan sonraki süreçte bütün Develi sevdalılarını bütün Develili iş adamlarının Develispor için elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Toplantıda ayrılık sinyallerini veren Develispor Başkanı Ali Kabak "Daha güçlü bir Develispor için yeni bir yönetime yeni kadrolara ihtiyaç var,yeni oluşan yönetimde olur yada olmam bu çok önemli değil yeter ki Develispor başarılı olsun.
Develispor’un başarısı için tribünde taraftar olmaya bile hazırım. Bu takım Develi futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek BAL ligine çıktı. Bu başarı tüm yönetim kurulu üyelerinin başarıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz buraya getirdik daha ileti taşımakta bu şehrin büyüklerine ve Develi sevdalılarına düşer" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrası yemek ikramı yapılırken futbolcu Mehmet Kahveci’nin doğum günü kutlandı.

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