YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develispor şampiyonluk rotasını belirledi

Develispor şampiyonluk rotasını belirledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, kalan 4 maçla ilgili rotasını belirledi.Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin tamamlanmasına 4 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Develispor, kalan maçlarında hatayı minimize edip puan kaybına uğramadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Develispor şampiyonluk rotasını belirledi

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, kalan 4 maçla ilgili rotasını belirledi.
Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin tamamlanmasına 4 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Develispor, kalan maçlarında hatayı minimize edip puan kaybına uğramadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi; "Liglerin kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum ve buna göre de hazırlık yapıyorum. Oyuncularım ile sürekli irtibat halindeyim. A ve B planımız var. Kalan 4 maçımız son derece kritik ve zorlu geçecek. Bu maçlarda en az hatayı yapıp, puan kaybına uğramadan mutlu sona ulaşmak istiyoruz. En yakın takipçimiz Belsinspor ile son haftaya kadar şampiyonluk çekişmesinin devam edeceğini düşünüyorum. Rakiplerimiz güçlü ve hırslı. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız. En az rakiplerimiz kadar iyi olup, hem mental olarak hem fizik olarak yüksek seviyede olmamız gerekir. O zaman istediğimizi alabiliriz. tüm hesaplarımız bu yönde" dedi.
Ahmet İzgi, hem genç hem de tecrübeli oyuncular ile iyi bir ekip olduklarını da ifade ederek, "Takımım, kalan 4 maçtan 12 puanı alacaktır ve şampiyonluk kupasını kaldıracaktır" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:40
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.