Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Bizler hala endişeliyiz"

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, 18 Temmuz’da başlayacak olan sezon öncesi endişeli olduklarını belirtti.

18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan ligler öncesi profesyonel takımlar gibi amatör futbol kulüplerinde de hareketlilik başladı. Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor da, son 4 haftası oynanacak lig için antrenman program ve planı yapmaya başladı. Son 4 haftaya lider giren Develispor, minimum puan kaybı ile sezonu tamamlamak ve şampiyon olmak istiyor. Ancak lig öncesi sağlık hususunda son derece titizlik gösterilmesini isteyen Develispor Kulübünde tedirginlik ve endişe devam ediyor. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, “Ligin ne zaman başlayacağı belirlendi. Artık tüm takımlarda hummalı bir çalışma olacak. Ancak bu çalışmalar için steril ve sağlıklı bir ortam sağlanmalı. Profesyonel takımlara uygulanan tedbirler amatör kulüpler için de yapılmalı. Bizler hala endişe içerisindeyiz. Bu ortamda nasıl olacak veya nasıl oynanacak gerçekten bilmiyoruz. Haziran’ın 15’i ve 20’si gibi çalışmalara başlamayı düşünüyoruz" dedi.



