YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develispor’da teknik direktör arayışı sürüyor

Develispor’da teknik direktör arayışı sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Develispor’da yeni sezonda teknik direktör arayışı devam ediyor.

Develispor’da teknik direktör arayışı sürüyor

Develispor’da yeni sezonda teknik direktör arayışı devam ediyor. Kırmızı-Siyahlılar hafta içi yeni antrenörünü açıklaması bekleniyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor’da yeni sezon öncesi yaşanan ayrılık sonrası yeni Teknik Direktörün kimin olacağı bekleniyor. Yeni sezona yeniden tecrübeli antrenör Ahmet İzgi ile anlaşarak başlayan Develispor’da yapılan son toplantının ardından fikir ayrılığı nedeniyle Ahmet İzgi ile yollar ayrıldı. Yaşanan bu ayrılığın ardından Teknik Direktör arayışına hız veren Develispor’da son kararı Kulüp Başkanı Tufan Nayman ve yönetim kurulunun vereceği gelen bilgiler arasında.
Listede birçok Teknik Direktörün olduğu öğrenilirken bu ismin hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.