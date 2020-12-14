Devlet desteği Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kişiyi işe kavuşturdu

İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Kozluk ilçesinde devlet desteğiyle kurulan 4 tekstil atölyesinde 500 kişiye iş imkanı sağlandı.

İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) sağladığı imkanlarla Batman'da her geçen gün tekstil sektörü büyümeye devam ederken, bu büyüme ilçelere de yansıdı. Kozluk ilçesinde birkaç yılda 4 tekstil atölyesi kuruldu.

Daha önce çalışmak için batı illerine gitmek zorunda kalanlar, kurulan tekstil atölyeleri sayesinde işe kavuştu. Atölyelerde istihdam sayısı 500'e ulaştı.

İlçede tekstil atölyesi kuran Olcay Koç, teşvik uygulaması kapsamında devletin makine, sigorta prim, enerji ve vergi indirimi gibi desteklerinden istifade etti.

Koç, AA muhabirine, daha önce İstanbul'da tekstil işi yaptığını, bir arkadaşının yönlendirmesiyle Kozluk'ta atölyeyi oluşturduğunu, her katı bin metrekare olan 5 katlı binada 150 personel ile üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Büyük firmalarla çalıştıklarını ve günlük 6 bin parça ürün diktiklerini ifade eden Koç, şöyle devam etti: