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Devlet desteği ile dikilen çilekler ürün verdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde alternatif gelir getirici ürünlerde üreticiye son iki yılda 100 bin çilek fidesi hibe edilerek 20 dekar alana dikimi gerçekleştirilerek ürününün ticari anlamda satışına başlandı.Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen proje ile 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 100 bin çilek fidesi üreticiye temin edilerek 20 dekar alana dikimi yapıldı.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde alternatif gelir getirici ürünlerde üreticiye son iki yılda 100 bin çilek fidesi hibe edilerek 20 dekar alana dikimi gerçekleştirilerek ürününün ticari anlamda satışına başlandı.
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen proje ile 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 100 bin çilek fidesi üreticiye temin edilerek 20 dekar alana dikimi yapıldı. 2019 yılında 10 dekar alana dikilen çilek fideleri ürün vermeye başlayarak ekonomiye katkı sağlamaya başladı.
2019 ve 2020 yıllarında toplamda 100 bin çilek fidesi yapılan proje ile üreticiye temin edildiğini belirten Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, “2019 yılı Eylül ayında fide dikimleri gerçekleştirilen ve Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilip, teknik destek sağlanarak tesis edilen Çilek üretim alanında teknik incelemeler yapıldı. 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 100 bin çilek fidesi üreticiye temin edilerek 20 dekar alana dikimi yapıldı. İlçe Müdürlüğümüz tarafından alternatif gelir getirici ürünler konusunda çalışmalar yapılarak, üreticinin yoğun gayreti ve ilçe müdürlüğümüz teknik personellerinin doğru tarım tekniklerini uygulatması bu bölgede çilek yetiştiriciliğinin ticari anlamda yapılmasına olanak sağlamıştır. İlçemizde alternatif gelir getirici tarımsal faaliyetlerin çiftçi elinde gelecek yıllarda da sürdürülebilir olması için Müdürlüğümüzce çiftçi ziyaretlerinin yıl içinde devam ettirilmesi hedeflenmiştir. Pazarlar İlçemizde üreticilerimize ait çilek bahçesinde doğal şartlarda, havası iklimi ve aromasıyla özellikli çilekler yetiştirilerek kalite ve aroma bakımından pazara hitap eden ürün elde edilmiştir” dedi.

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