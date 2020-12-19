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Devlet Konservatuarı Öğrencisi Oygür uluslararası yarışmada üçüncü oldu

AYDIN HABERLERİ  | 19.12.2020 10:18 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı 1.

Devlet Konservatuarı Öğrencisi Oygür uluslararası yarışmada üçüncü oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı 1. sınıf viyolonsel öğrencisi Dilay Ra Oygür, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 5’inc düzenlenen, Uluslararası Danubia Yaylı Çalgılar Yetenek Yarışması’nda, Öğretim Görevlisi Alexsander Mekaev ile gerçekleştirdikleri kayıt ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün’ün lise 1’inci sınıf viyolonsel öğrencisi Dilay Ra Oygür, B kategorisinde elde ettiği başarıyla ADÜ’yü gururlandırdı. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında eğitim öğretime başlayan lisemizin 1. sınıf öğrencisi olan Dilay Ra Oygür’ü bu büyük başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devlet Konservatuvarımız; ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans birimleri ile üniversitemizi başarıyla temsil etmeye ve alanında ses getirmeye devam edecektir” dedi.

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