YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Malum dünyanın birçok yerinde “ Korona Virüsü” adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Yurdumuzda şu ana kadar iki vaka görüldüğü yetkili mercilerce kamuoyuna bildirilmiştir. Bizde Devrek Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Camilerde dezenfekte

Camilerde dezenfekte

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:07
İkindi
16:25
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Ufuk Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

ZKÜ Vakfı 3 öğrenciye 4 yıl burs verecek

ZKÜ Vakfı 3 öğrenciye 4 yıl burs verecek

67 Burda AVM’den Sevgililer Günü’nde Melek Kolye hediye

67 Burda AVM’den Sevgililer Günü’nde Melek Kolye hediye

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.