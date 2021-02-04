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Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

04.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisinin 2021 Yılı Olağan 2.

Devrek Belediye Meclisinin 2021 Yılı Olağan 2. Toplantısı Başkan Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.
Ülkenin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve ebediyete göçmüş tüm şehitlerin adına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı gündeminde yer alan iki madde görüşüldü.
Toplantının iki gündem maddesindeki İmar Komisyonu kararlarından birinci karar olan Devrek Kaymakamlığının talebi üzerine mülkiyeti hazineye ait olan Eski Devlet Hastanesinin olduğu taşınmaz Yeni Mahalle 96 ada 17 parsel ve 96 ada 18 parseldeki taşınmazların yapılan imar revizyonu sunucu imarının belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine Devrek Kaymakamlığının yaptığı itiraz görüşüldü. Bu alanın kamu kurum alanı olarak imar planına işlenip işlenmemesi kararı oylandı. Karar 7’ye karşı 8 oyla kabul edildi.
Bilindiği gibi İmar Komisyonu daha önce toplanmış, AK Partili üyeler buranın resmi kurum alanı olarak düzenlenmesini, CHP’li üyeler de belediye hizmet alanı olarak kalması yönünde oy kullanmışlardı. Komisyonda ikiye iki eşitlik durumu olmasından dolayı konu belediye meclisi toplantısında bir kez daha ele alındı.
Kararın bu şekliyle meclisten geçmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, bu karara itiraz edeceğini ve Devreklilerin menfaati için belediye olarak tüm yasal hakları kullanacağını belirtti.
İmar Komisyonunun almış olduğu diğer iki karar ve Türlü İşler Komisyonunda görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen açık otoparklar ile ilgili karar da meclis tarafından oy birliğiyle kabul edilirken, toplantı 4 Mart 2021 tarihinde toplanılmak üzere sona erdi.

Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

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