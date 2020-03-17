YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek Kaymakamı Altay’dan Koronavirüs açıklaması

Devrek Kaymakamı Altay’dan Koronavirüs açıklaması

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Devrek Kaymakamı Ümit Altay’dan Koronairüsü ile ilgili açıklama yapıldı.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

Devrek Kaymakamı Altay’dan Koronavirüs açıklaması

Devrek Kaymakamı Ümit Altay’dan Koronairüsü ile ilgili açıklama yapıldı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Altay tarafından yapılan açıklamada, ” Kıymetli Devrekliler, Umreden döndükten sonra öksürük şikayetiyle Devrek Devlet Hastanesine yatan vatandaşımızda Koronavirüsü bulgularına rastlanmamıştır. Hayatını kaybettiği yönündeki dedikodular asılsızdır Hastanemiz yatan vatandaşımızın zatürree teşhisi ile tedavisine başlanmış kısa süre içerisinde tedavisine antibiyotik tedavisine cevap vermiş ve durumu iyiye gitmekte şu an tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutulmaya devam edilmektedir. Panik ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyenlere itibar etmeden korunma önlemlerini uygulayarak, ve resmi makamlarca yapılan duyurular doğrultusunda hareket ederek ,bu dönemi geçirelim tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:06
İkindi
16:28
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

İdil Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.