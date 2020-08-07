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Devrekli gurbetçinin Almanya’da işçilikten patronluğa yükselişi takdir topluyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Devrekli gurbetçi vatandaşın işçilikten patronluğa yükselişi büyük takdir topluyor.Devrekli Yüksel Kafalı adlı gurbetçi, 1991 yılında aile bileşimi ile gittiği Almanya’da uzun bir dönen işçi olarak çalıştığı firmanın kapanması ile 2002 yılında kendi adına kurduğu reklam firması ile başarılı çalışmalara imza atarak gerek memleketinden ve gerekse de hizmet verdiği Almanya’da ki çevresinden büyük takdir topluyor.

Devrekli gurbetçinin Almanya’da işçilikten patronluğa yükselişi takdir topluyor

Almanya’da yaşayan Devrekli gurbetçi vatandaşın işçilikten patronluğa yükselişi büyük takdir topluyor.
Devrekli Yüksel Kafalı adlı gurbetçi, 1991 yılında aile bileşimi ile gittiği Almanya’da uzun bir dönen işçi olarak çalıştığı firmanın kapanması ile 2002 yılında kendi adına kurduğu reklam firması ile başarılı çalışmalara imza atarak gerek memleketinden ve gerekse de hizmet verdiği Almanya’da ki çevresinden büyük takdir topluyor. Uzun yıllar çalıştığı sektörde ilk olarak çırak ve kalfa olarak çalıştığını ve daha sonrada ustalık belgesini alarak kendi işini kurduğunu belirten Devrekli Yüksel Kalfa, "1992 yılında şimdi yaptığım işe başladım ve 10 yıl bu sektörde çırak ve kalfa olarak çalıştım daha sonra da ustalık belgesini aldım. Çalıştığım firma kapandıktan sonra arkadaşım olan Sami Can ile ortak olarak aynı sektörde çadır ve reklam sektöründe kendi firmam olan Kafali&Can GbR firmasını kurduk ve 2006 yılında da Zeltex GmbH’yi faaliyete geçirdik. Bu sektörü tercih etmemin neden ise, reklam sektörü sürekli olarak gelişen ve büyüyen bir sektör. Bizde bu sektörden iyi anladığımız için şimdiye kadar başarılı çalışmalara imzalar attık ve bundan sonra da aynı düsturla aynı başarılı çalışmalara imzalar atacağımıza inanıyoruz. "dedi.
Biz alanımız da çadır başta olmak üzere büyük reklam ve bina giydirmede bölgemizde öncü firmalardan birisiyiz diyen Kafalı, "Almanya’nın Bochum kentinde olan firmasında en son teknoloji kullanarak 22 kişi ile hizmet veriyoruz ancak, tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da Covit-19’un baş göstermesi nedeniyle firmamızda kısa dönem çalışmamaya gitmemek için aynı zamanda maske ve siperlik üretimine başladık bu alanda da oldukça başarılı imalatlar yaparak bölgemizde söz sahibi olduk ve inşallah olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Devrekli gurbetçinin Almanya’da işçilikten patronluğa yükselişi takdir topluyor

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Merkez
Didem Eczanesi
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