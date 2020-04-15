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Devrek’te iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

Zonguldak Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdırdıZonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kuralları ihlal ederek iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdırdı.İlçe merkezinde kuralları hiçe sayarak iş yerini adeta kahvehane çevirerek vatandaşlara kağıt oyunları oynatan şahsa ve arkadaşlarına 1593 sayılı kanunun 282.

Zonguldak Devrek’te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdırdı
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kuralları ihlal ederek iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdırdı.
İlçe merkezinde kuralları hiçe sayarak iş yerini adeta kahvehane çevirerek vatandaşlara kağıt oyunları oynatan şahsa ve arkadaşlarına 1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre 3 bin 160 lira ayrı ayrı idari para cezasına çarptırılırken toplamda 12 bin 720 TL para cezası uygulanırken, emniyet güçleri, “Yasak süresince ilçe sınırları içinde kuralları ihlal edenlere asla taviz verilemeyecektir” dedi.

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