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Devrek’te koronavirüs denetimi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde ülke genelinde bugün eş zamanlı olarak 7.

Devrek’te koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde ülke genelinde bugün eş zamanlı olarak 7. büyük ‘Covid-19 tedbirleri denetimi’ yapıldı.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, Emniyet Müdürlüğü, Devrek İlçe Tarım Müdürlüğü, görevlisi, muhtar ve zabıta müdüründen oluşan bir heyet, Devrek şehir merkezinde faaliyette bulunan kahvehane ve çay ocakları, berber ve kuaförleri ziyaret ederek vatandaşlara korona virüs salgınına karşı yapılması ve alınması gereken önlemleri anlattı. Esnaf ve vatandaşlardan kurallara uymalarını ve maske takmalarını istedi. Korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını da denetleyen Başkan Çetin Bozkurt, “Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymalarını, istedi.

Devrek’te koronavirüs denetimi

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