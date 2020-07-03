Devrek’te maske takmayanlara ceza yağdı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlara para cezası uygulandı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokaklarında maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Devrek ilçesinde kontrollü sosyal hayat süresince Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmazken, ilçede maskesiz dolaşan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen maske denetiminde 19 kişiye 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine göre kişi başına 900 TL idari para cezası uygulanırken, yetkililer, Covit-19 kapsamı süresince denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların maskesiz olarak sokaklara çıkılmamasını, aksi takdirde idari para cezalarının devam edeceği bildirildi.

