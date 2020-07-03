YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek’te maske takmayanlara ceza yağdı

Devrek’te maske takmayanlara ceza yağdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlara para cezası uygulandıZonguldak’ın Devrek İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokaklarında maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.Devrek ilçesinde kontrollü sosyal hayat süresince Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmazken, ilçede maskesiz dolaşan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlara para cezası uygulandı
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokaklarında maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.
Devrek ilçesinde kontrollü sosyal hayat süresince Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmazken, ilçede maskesiz dolaşan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen maske denetiminde 19 kişiye 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine göre kişi başına 900 TL idari para cezası uygulanırken, yetkililer, Covit-19 kapsamı süresince denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların maskesiz olarak sokaklara çıkılmamasını, aksi takdirde idari para cezalarının devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Malatya’da Teknoköy kurulacak

Malatya’da Teknoköy kurulacak

Ata tohumları filizlendi

Ata tohumları filizlendi

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:17
Öğle
13:02
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Hekim Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.