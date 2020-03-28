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Devrek’te silahlı saldırı: 1 ölü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Devrek’te silahlı saldırı: 1 ölü

Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. (29) ile Ahmet Cantekin (50) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin’i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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