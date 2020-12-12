YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı

Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.12.2020 01:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara-Zonguldak Karayolu Başlarkadı Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Renault marka 67 TN 962 plakalı A.M. idaresindeki araç ile sürücüsü belirlenemeyen diğer aracın yolda başıboş gezen hayvanlara çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:03
Öğle
12:52
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Oktay Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.