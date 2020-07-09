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Devrilen ağaç otomobilin arka camını patlattı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 19:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki aracın arka camını patlattı.Olay saat 18.15 sıralarında İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde meydana geldi.

Devrilen ağaç otomobilin arka camını patlattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki aracın arka camını patlattı.
Olay saat 18.15 sıralarında İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, 41 RP 299 plakalı Hyundai marka otomobilin üzerine devrildi. Olayı görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine ve aracın sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın üzerine devrilen ağacı keserek kısa sürede aracın üzerinden kaldırdı. Olay sonrasında araçta maddi hasar ortaya çıktığı ve arka canımın parçalandığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaç daha sonra belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Devrilen ağaç otomobilin arka camını patlattı

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