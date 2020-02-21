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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 

KARABÜK HABERLERİ  | 21.02.2020 22:31 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Rüstem Yiğittürk (47), yaralandı.  Kaza, saat 20.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Rüstem Yiğittürk (47), yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi. Rüstem Yiğittürk yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Rüstem Yiğittürk’e ilk müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yiğittürk tedaviye alındı.

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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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