Devrilen tırın sürücüsü kabinde sıkıştı

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kırbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fuat D.’nin kullandığı temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü kabinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

