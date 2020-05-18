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Devrilen traktörün altında can verdi

ÇORUM HABERLERİ  | 18.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Yarımsöğüt Köyü’nde meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Yarımsöğüt Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Eyüp Saçan kendisine ait tarlayı 19 SH 255 plakalı traktörü ile sürdüğü esnada, devrilen traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eyüp Saçan’ın cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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