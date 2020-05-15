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Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

SİVAS HABERLERİ  | 15.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden ilçe merkezine giden Azmi Ünlü yönetimindeki 58 YC 351 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ünlü, devilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında sıkışan Ünlü’nün cesedini AFAD ile Yıldızeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafında çıkartıldı. Ünlü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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