Devrim Erbil'in hayatı belgesel oldu: Sanatla geçen 60 yıl...

Ömrünü renklere ve tuvallere adayan resmin şairi Devrim Erbil sanat hayatının 60’ıncı yılını kutluyor. Çok boyutlu bakış açışısıyla, renklere kattığı derinlikle geçmişi ve geleceği buluşturarak Türk resim sanatına dünya çapında yeni bir ün kazandıran duayen ressam Devrim Erbil’in hayatı belgesel oldu.

Erbil’in 60 yıllık sanat yolculuğunu anlatan “Devrim” belgeselinin galası çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. “Devrim” belgeselinin çekimleri yaklaşık bir yıl sürdü.

3 İLDE ÇEKİMLER YAPILDI

Balıkesir, İstanbul ve Bodrum’da çekimleri gerçekleştirilen belgeselde Devrim Erbil, sanat hayatının nasıl şekillendiğini çok özel hatıralarıyla anlatıyor.

Erbil’in ressamlık serüveni gençlik yıllarının geçtiği Balıkesir’de başlayıp, kendi tanımıyla aşık olduğu İstanbul’da halen devam ediyor.

İstanbul’a olan aşkını, kullandığı çok özel perspektif anlayışını ve mavinin binbir tonunu tuvallere yansıttığı resimleri eşsiz bir sanat eseri olarak dünyanın birçok şehrindeki sergilerde büyük beğeni topladı.

Çağdaş Türk Resimlerine dikey çizgilerle farklı bir teknik anlayış da kazandıran Devrim Erbil, sanatına lirik bir ruh kattı.

Tüm dünyadan koleksiyonerlerin yakından takip ettiği usta ressam her fırça darbesinde ayrı bir hikaye anlatıyor.

“Devrim” belgeselinde kendi iç dünyasını ve resme olan bakış açısını detaylarıyla anlatan ressam Erbil, bugün hala renklerin şiirsel yolculuğuna devam ediyor.

NETFLİX'TE YAYINLANACAK

Belgesel, 29 Nisan’da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

DOĞU VE BATI'YI BİR ARAYA GETİRİYOR

“Devrim” belgeseli, Türk resminin dev çınarlarından biri olan Devrim Erbil’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’da resimle tanışmasından evrensel bir sanatçıya dönüşmesine uzanan yolculuğunun hikayesi. Belgesel, dünyaca ünlü Türk ressam Devrim Erbil’in yaşamına ve sanatına içeriden bir bakış sunuyor. Bitmeyen bir üretim gücüyle 60 yılı aşkın süredir resim yapan, Akademi’de sayısız öğrenci yetiştiren, eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen sanatçı, 2019 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’yle taçlanan kariyerini kendi anlatımıyla hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaşıyor.

Doğuyla batı felsefelerini sentezleyerek resmeden Devrim Erbil’in giderek derinleşen ama hep genç kalan bakışının ardında Türk kültüründen aldığı ilham yatıyor. Doğanın ritmini çizgilerle anlatan, ağaç ve kuş soyutlamalarıyla ayrışan, Anadolu çeşitlemeleri ve İstanbul serileriyle tanınan Devrim Erbil, özgün baskı yöntemleri ya da halı dokumaları gibi farklı teknikleri denemekten de çekinmiyor. Minyatür sanatının kompozisyon düzeninden lirik ve geometrik soyutlamalarına, monokrom renk kullanımından iki farklı boyutu iç içe geçirdiği “ikili bakış”larına Türk resminde adı gibi bir devrim yapan “Devrim”in hikâyesi...





