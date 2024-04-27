MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Devrim Erbil'in hayatı belgesel oldu: Sanatla geçen 60 yıl...

Devrim Erbil'in hayatı belgesel oldu: Sanatla geçen 60 yıl...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.04.2024 22:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömrünü renklere ve tuvallere adayan resmin şairi Devrim Erbil'in hayatı belgesel oldu. Erbil'in kendi iç dünyasını ve resme olan bakış açısını detaylarıyla anlattığı belgesel 29 Nisan’da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Ömrünü renklere ve tuvallere adayan resmin şairi Devrim Erbil sanat hayatının 60’ıncı yılını kutluyor. Çok boyutlu bakış açışısıyla, renklere kattığı derinlikle geçmişi ve geleceği buluşturarak Türk resim sanatına dünya çapında yeni bir ün kazandıran duayen ressam Devrim Erbil’in hayatı belgesel oldu.

Erbil’in 60 yıllık sanat yolculuğunu anlatan “Devrim” belgeselinin galası çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. “Devrim” belgeselinin çekimleri yaklaşık bir yıl sürdü.

3 İLDE ÇEKİMLER YAPILDI

Balıkesir, İstanbul ve Bodrum’da çekimleri gerçekleştirilen belgeselde Devrim Erbil, sanat hayatının nasıl şekillendiğini çok özel hatıralarıyla anlatıyor.

Erbil’in ressamlık serüveni gençlik yıllarının geçtiği Balıkesir’de başlayıp, kendi tanımıyla aşık olduğu İstanbul’da halen devam ediyor.

İstanbul’a olan aşkını, kullandığı çok özel perspektif anlayışını ve mavinin binbir tonunu tuvallere yansıttığı resimleri eşsiz bir sanat eseri olarak dünyanın birçok şehrindeki sergilerde büyük beğeni topladı.

Çağdaş Türk Resimlerine dikey çizgilerle farklı bir teknik anlayış da kazandıran Devrim Erbil, sanatına lirik bir ruh kattı.

Tüm dünyadan koleksiyonerlerin yakından takip ettiği usta ressam her fırça darbesinde ayrı bir hikaye anlatıyor.

“Devrim” belgeselinde kendi iç dünyasını ve resme olan bakış açısını detaylarıyla anlatan ressam Erbil, bugün hala renklerin şiirsel yolculuğuna devam ediyor.

NETFLİX'TE YAYINLANACAK

Belgesel, 29 Nisan’da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

DOĞU VE BATI'YI BİR ARAYA GETİRİYOR

“Devrim” belgeseli, Türk resminin dev çınarlarından biri olan Devrim Erbil’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’da resimle tanışmasından evrensel bir sanatçıya dönüşmesine uzanan yolculuğunun hikayesi. Belgesel, dünyaca ünlü Türk ressam Devrim Erbil’in yaşamına ve sanatına içeriden bir bakış sunuyor. Bitmeyen bir üretim gücüyle 60 yılı aşkın süredir resim yapan, Akademi’de sayısız öğrenci yetiştiren, eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen sanatçı, 2019 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’yle taçlanan kariyerini kendi anlatımıyla hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaşıyor.

Doğuyla batı felsefelerini sentezleyerek resmeden Devrim Erbil’in giderek derinleşen ama hep genç kalan bakışının ardında Türk kültüründen aldığı ilham yatıyor. Doğanın ritmini çizgilerle anlatan, ağaç ve kuş soyutlamalarıyla ayrışan, Anadolu çeşitlemeleri ve İstanbul serileriyle tanınan Devrim Erbil, özgün baskı yöntemleri ya da halı dokumaları gibi farklı teknikleri denemekten de çekinmiyor. Minyatür sanatının kompozisyon düzeninden lirik ve geometrik soyutlamalarına, monokrom renk kullanımından iki farklı boyutu iç içe geçirdiği “ikili bakış”larına Türk resminde adı gibi bir devrim yapan “Devrim”in hikâyesi...

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına Şahan Gökbakar yorumu! Tarafını belli ettiHasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına Şahan Gökbakar yorumu! Tarafını belli etti
Bomba transfer! Usta oyuncu kadroya katılıyorBomba transfer! Usta oyuncu kadroya katılıyor
İddialı paylaşımı olay yarattı! "Yine frikik vermiş"İddialı paylaşımı olay yarattı! "Yine frikik vermiş"
Anahtar Kelimeler:
belgesel ele
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı iddiasına cevap

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı iddiasına cevap

Adıyaman'da bir polis, meslektaşlarına ateş etti! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

Adıyaman'da bir polis, meslektaşlarına ateş etti! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu

Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

İğrenç olay! Cinsel organını çıkartıp genç kıza karşı mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Cinsel organını çıkartıp genç kıza karşı mastürbasyon yaptı

''İpler artık Galatasaray'ın elinde''

''İpler artık Galatasaray'ın elinde''

Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!

Al-Musrati Beşiktaş taraftarının sabrını taşırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.