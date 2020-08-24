Dezenfeksiyon cihazı geliştiren firmaya ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Tanatar Kalıp Ltd. Şti. firmasını ziyaret ederek pandemi koşullarında yaşamı kolaylaştırmak amacıyla firma tarafından geliştirilen ve prototipi üretilen “ALLIUM2010” adlı dezenfeksiyon cihazı hakkında bilgiler aldılar.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında yüksek teknolojili ürünler üreten firma yatırımlarının arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yüksek teknolojili ürünler üreten firmaların sayısını ve yatırımlarını artırmayı hedefleyen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu, mevcut firmaların gelişmesine ve büyümesine uygun bir yatırım ortamı sağlıyor. Eskişehir OSB Yönetimi halen 25 olan yüksek teknolojili ürün üreten firma sayısının 2023 yılına kadar en az 50 firmaya ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimi yapan Tanatar Kalıp firması, örnek bir çalışma yaparak koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir dezenfeksiyon cihazı üretti. Firmanın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen ve “ALLIUM2010” adı verilen dezenfeksiyon cihazı, tren, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçları yanı sıra hastane odası, ibadet alanları, okullar, market gibi alanların da dezenfekte edilmesini sağlıyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Tanatar Kalıp firmasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El ve yetkililerden dezenfeksiyon cihazı hakkında bilgiler aldılar. Başkan Serkan El, üniversite ve Ar-Ge iş birliğinde geliştirilen cihaz ile pandemi koşullarında yaşamı daha da kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Cihazın toplumun yoğun olarak kullandığı alanlara uygun olduğunu aktaran Serkan El, “Cihazımız tren ve tramvay vagonu, belediye otobüsü, uçak gibi toplu taşıma araçları yanı sıra asansör, otel odası, hastane odası, okullar, restoran, kafe, market, depo alanları, ibadet alanları, imalathane ve mesken gibi alanlarda kullanıma uygundur” dedi.

Ar-Ge Müdürü Atakan Konca ise, cihazın teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Yüksek teknoloji üreten firma sayısını artırmak istiyoruz

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yüksek teknoloji üreten firma sayısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, “2023 yüksek teknoloji üreten firma hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Bugün Eskişehir’de 25 olan yüksek teknoloji üreten firma sayısını 2023 yılında 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar gösteren Elteknik, Tanatar firmamız COVİD-19 virüsünün etkisini azaltmak için bir dezenfeksiyon aracı geliştirdi. Ar-Ge birimimiz başta olmak üzere firmamıza üretmiş olduğu bu önemli cihaz için teşekkür ediyor ve kutluyorum. Bölge yönetimi olarak bizlerde, firmamızın bu cihazının seri üretime geçmesi konusunda ve ilgili kamu otoritelerimiz tarafından incelenmesi ve desteklenmesi konusunda girişimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir’de üretilmesi mutlu etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay pandeminin etkisinin önemli boyutta olduğu bir süreçte toplumun sağlığını koruyan böylesine değerli bir cihazın Eskişehir’de köklü bir sanayi kuruluşu tarafından üretilmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Günay, “Covid-19 pandemisi hem dünyayı hem ülkemizi ayrımsız tüm kesimleri derinden etkiledi. Ekonomiler ve firmalar bu dönemde yaşananlardan çok etkilendiler. Tanatar firmamız beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yan sanayi olarak çalışan Eskişehir sanayinin önemli firmalarından birisi ve her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yapıyorlar. Serkan Bey ve ekibi bu dönemde büyük bir sorumluluk örneği göstererek hem bu pandemi hem de diğer zamanlarda kullanılacak örnek bir cihaz geliştirmişler. Cihazın birçok mekânda kullanılma imkânının olması çok önemli. Covid-19 dışında birçok zararlı etkeni de etkisiz hale getirmesi ve hastalığın oluşmasının veya yayılmasının önüne geçiyor olması sağlık yönünden cihazı öne çıkarıyor” diye konuştu.

Yetkilileri tebrik eden Günay, cihazın seri üretime geçebilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunacağını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla konuyu özel olarak görüşeceğini ifade etti.



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