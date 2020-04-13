Dezenfeksiyon tüneli Güzelçamlı’da hizmete girdi

Kuşadası Belediyesi, korona virüse (Covid-19) karşı kentte yürüttüğü mücadeleye aralıksız devam ediyor. Salgın hastalığı önleme tedbirleri kapsamında halk pazarlarının girişlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan dezenfeksiyon tünellerinden ilki Güzelçamlı’da hizmete girdi.

Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Kentteki kamu binaları, eczaneler, dolmuş durakları ile cadde, sokak ve halka açık alanları kurduğu özel ekip ile periyodik olarak ilaçlayan Kuşadası Belediyesi, şimdi de halk pazarlarının girişlerine dezenfeksiyon tüneli yerleştirmeye başladı. Uygulamanın ilk adresi ise Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Güzelçamlı’daki halk pazarına alış veriş yapmak için gelen vatandaşlar, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek alındı. Ayrıca, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince maske dağıtımı ve ateş ölçümü gerçekleştirildi. Zabıta görevlileri, pazara gelen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol esnasında 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler alana alınmayarak evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı.