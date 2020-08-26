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Dezenfektana talep düştü

BATMAN HABERLERİ  | 26.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Celeson Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Güneş, korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı mart ayında yoğun talebin olduğu dezenfektana son dönemlerde talebin azaldığını söyledi.Celeson Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Güneş, dezenfektan kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dezenfektana talep düştü

Celeson Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Güneş, korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı mart ayında yoğun talebin olduğu dezenfektana son dönemlerde talebin azaldığını söyledi.
Celeson Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Güneş, dezenfektan kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlanması ile birlikte dezenfektana ilginin patladığını aktaran Güneş, yaz ayları ile birlikte talebin düştüğünü söyledi. İnsanların maske, mesafe kuralına uyup hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini aktaran Güneş, korona virüsten uzak kalmak için ellerin sık sık sabunla yıkanması veya dezenfektan ile temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

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