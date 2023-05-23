DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti bu yıl kaç TL?

DGS sınav tarihi ve başvuruları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuruların başlayacağı tarihi bekliyorlar. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Peki, DGS 2023 başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

DGS 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; DGS başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2023 başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacaklar. DGS başvuru ücreti de kılavuzun yayınlanmasının ardından belli olacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapabilecekler.

2023 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



