DGS 2024 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de!

DGS tarihi ve 2024 ÖSYM sınav takvimi internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. Birçok kişi internette "2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2024 oturumunun bu yıl olduğu gibi temmuz ayı içinde gerçekleştirileceği düşünülüyor.

ÖSYM, 2024 sınav takvimini kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte 2024 DGS takvimi de netleşmiş olacak.

DGS NEDİR?

DGS, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.





