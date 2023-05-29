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DGS BAŞVURULARI BAŞLADI: 2023 DGS sınav ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? Depremzedelerden ücret alınacak mı?

29.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Yazılı açıklamada birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli öğrencilere de değinildi. Peki, 2023 DGS sınav ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? Depremzedelerden ücret alınacak mı? İşte DGS başvuru tarihi...

DGS BAŞVURULARI BAŞLADI: 2023 DGS sınav ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? Depremzedelerden ücret alınacak mı?

DGS başvurularınha yönelik son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS için deprem bölgesinde başvuru yapacak kişilerden sınav ücreti almayacağı kaydedildi. Öte yandan "2023 DGS sınav ücreti ne kadar,?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, DGS'ye nasıl başvurulur?

DGS'DE DEPREMZELERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM, DGS deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri de açıklandı. Bu kapsamda önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başladı. Başvuru süreci 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvuru gününden faydalanabilecekler. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

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DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS sınav ücreti 270 TL olarak açıklandı.

DGS BAŞVURU KILAVUZU VE BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet sitesindeki AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecekler.

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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