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DGS başvuruları neden başlamadı? DGS 2023 başvurusu ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar?

27.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları neden başlamadı, ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2023 DGS başvuruları ne zaman başlar, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DGS başvuruları neden başlamadı? DGS 2023 başvurusu ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru işlemleri için heyecanla bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama ile birlikte DGS başvuruları da takvimde yer alan tarihte başlayacak. Peki, DGS başvuruları neden başlamadı? DGS 2023 başvurusu ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

DGS BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri de açıklandı. Bu kapsamda önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvuru gününden faydalanabilecekler. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

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DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS başvurusu ücreti ise henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru şartları ve sınav ücreti de belli olacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecekler.

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2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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