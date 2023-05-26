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DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS 2023 başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS başvuru ekranı

26.05.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS 2023 başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar dört yıllık lisans eğitimi için DGS sınavına katılıyorlar. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlanacak. Peki, DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS 2023 başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı...

DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS 2023 başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS başvuru ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularına dair araştırmalar yoğunlaştı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı DGS'ye dair yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. 2023 DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Peki, 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları 26 Mayıs (bugün) tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecekler.

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2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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