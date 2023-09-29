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DGS EK TERCİHLER BAŞLADI! 2023 DGS ek tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? Dikey geçiş 2. tercih kılavuzu PDF

29.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Üniversitelerin 2 yıllık bölümünden mezun olup lisans tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırma yapıyor. Peki, 2023 2023 DGS ek tercihler nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu PDF dosyası ÖSYM tarafından yayımlandı mı? İşte detaylar...

DGS ek tercihler nasıl yapılır? Merak edilen sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül'de sona erdi. DGS ek tercihlerden faydalanmak isteyenler için beklenen açıklama ise ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile girip DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DGS ek tercih tarihleri açıklandı.

DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

DGS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

2023 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÖÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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