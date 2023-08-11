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DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM paylaştı

11.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen 464 bin 281 adayın ter döktüğü Dikey Geçiş Sınavı sonuçları da bugün (10 Temmuz 2023 Cuma) belli oldu. Peki, DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı...

DGS puan hesaplama yöntemleri arama motorlarında sorgulanıyor. 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında adaylar sayısal ve sözel soruları yanıtladılar. 16 Temmuz'da gerçekleşen sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı...

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

DGS soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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