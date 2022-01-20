Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - iSTANBUL DHA - KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür E. (33) silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi U. (39), Ömür E. ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür E. ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi U. kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür E. daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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