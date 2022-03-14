YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DHA İSTANBUL - SARIYER’DE TAKSİ KAZASI KAMERADA

DHA İSTANBUL - SARIYER’DE TAKSİ KAZASI KAMERADA

14.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SARIYER’DE aniden yola çıkan otomobile çarpan taksi bir süre iki teker üzerinde ilerledikten sonra yan yattı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER’DE aniden yola çıkan otomobile çarpan taksi bir süre iki teker üzerinde ilerledikten sonra yan yattı. Taksi şoförünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında park halinde bulunan 34 AT 7269 plakalı otomobil sürücüsü aniden yola çıktı. Bu sırada hızla gelen Coşkun Şahin’in kullandığı 34 TJR 26 plakalı taksi otomobile çarparak bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Yan yatan araçtaki taksi şoförü Coşkun Şahin hafif şekilde yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi şoförüne olay yerinde müdahale ederken, polis olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Taksi şoförü Coşkun Şahin, “Hastaneye yolcu bıraktım, tekrar dönüşe geçtim. Normal seyir halindeydim, sürücü yola bakmadan çıkınca benim sağ tekerim onun tekerine takıldı ve havalandım. Sürüklendim buraya kadar. Burnumda yaralanma var, ekmek teknem de bu halde" dedi.
Kazayı gören Harun Kahraman ise, "Park halindeki araç bir anda çıkınca taksici de ona vurdu" diye konuştu.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------------
-Kaza anı güvenlik kamerası
-Yan yatan taksi
-Taksi şoförü ile röportaj
-Görgü tanığı ile röportaj
-Taksinin çarptığı otomobil
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendiSuriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldiTHY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:16
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.