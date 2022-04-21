Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) - SULTANBEYLİ'de iş yeri önüne park etme tartışması sonucu bir kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 19.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre ekmek almak için fırına giren bir kişi, aracını hurda dükkanın girişe park etti. Dükkan sahibinin uyarısıyla uzaklaşan araç sahibi daha sonra olay yerine grup halinde gelerek iş yeri sahibi Fevzi Delikanlı'yı darp etti. Kavganın haberini alan Hüsnü Delikanlı çocuklarıyla birlikte dükkana geldi. Grup daha sonra Hüsnü Delikanlı ve çocuklarını da darp ettikten sonra geldikleri araca bindiler. O sırada gruptan 2 kişi Hüsnü Delikanlı'nın aracını da gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri demir sopa darbeleriyle yaralanan Fevzi Delikanlı, abisi Hüsnü Delikanlı ve iki çocuğunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Dükkanın kameralarını inceleyen polis ekipleri aracı gasp eden ve dükkan sahibi ile yakınlarını darp eden kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Dükkana gelen grubun Fevzi Delikanlı'yı darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“5 KİŞİ GELEREK BENİ DARBETTİLER"

Dükkana gelen bir grup tarafından darp edilen Fevzi Delikanlı, “ İftara on dakika vardı. Minibüsü dükkanımın önüne park etmişler. Üç defa ekmek fırınına seslendik. Bu aracının sahibi burada mi? diye kimseden ses çıkmadı. Çocuklar İftara on dakika var. Oruçlu halde 600 kilo demiri elleriyle dükkana getiriyorlar. En sonunda dükkana park eden araç sahibi fırından çıkıp geldi. Kardeşim yazık günah değil mi, oradan buraya bu demiri taşıyorlar dedim. Üç defa seslendim fırına. Bana diyor ki 'Bana karışamazsın'. Ben aracı olduğu yere park ederim. Ben de 'Sen benim iş yerimin önüne aracı park etmişsin' dedim. 'O seni ilgilendirmez artistlik yapmayacaksın' dedi. Ben onu uyardım. Dedim ki 'git buradan kardeşim bu mübarek ramazan günü bir tatsızlık olmasın evine git' . Bir sıkıntı olmadı. O sırada ben yemeğimle iftarımı açıyordum. Baktım 5 kişi gelerek beni burada darbettiler" dedi.

“KIZIMI VE OĞLUMU DARP ETTİLER"

Grup tarafından çocuklarıyla darbedilen Hüsnü Delikanlı ise, “Kardeşim beni aradı. Dükkan da beni öldürüyorlar buraya gel diye. Ben de o esnada arabama bindim. Can havliyle arabaya koşunca eşim, çocuklarım korktular. Onlarda arkamdan arabaya bindi. Dükkana geldik. Aşağıya doğru baktım o dükkana park eden araç orada duruyordu. Yanına gittik. Seslendik kimse yoktu. O esnada komşular dedi ki gel gidelim buradan biz bırakıp geriye doğru geldik. Bir mesafe uzaklaştık ama büyük bir çığırtı sesi duydum. O çığlık sesinden benim 13 yaşında kızımı ve 16 yaşındaki oğlumu darbediyorlardı. Ben geri dönmemle beni de darbettiler. Benim aracımı çalan kişileri de tespit ettik. Aracımı çalan iki kişi de onlardan" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Darp anı iş yeri kamera görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Röpler

-Genel ve detaylar

