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Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

İlk görev değişimi Siirt'te gerçekleşti. Obut, Siirt İl Müdürlüğü görevini Berus’a devretti. Batman'da da görev değişimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik’te kısa süre önce yapılan görev değişikliği sonrası Siirt İl Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Berus ile Batman İl Müdürlüğü’ne atanan Naci Obut yeni görevlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kısa süre önce yapılan görev değişikliği kapsamında, daha önce Batman İl Müdürü olarak görev yapan Yusuf Berus, Siirt İl Müdürlüğü görevine; daha önce Siirt İl Müdürü olarak görev yapan Naci Obut ise Batman İl Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Berus ve Obut atama kararının duyurulmasının ardından yeni görevlerine başladı.

İlk görev değişimi Siirt'te gerçekleşti. Obut, Siirt İl Müdürlüğü görevini Berus’a devretti. Siirt'in ardından Batman'da da görev değişimi gerçekleştirildi.

Burada da Berus, görevini Obut’a devretti. Görev değişimi için yapılan törene Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan ile Eksim Holding Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürü Yaşar Arvas, her iki il müdürünün de çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Yusuf Berus ve Naci Obut'un yeni görev yerlerinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

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