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Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı

SİİRT HABERLERİ  | 09.07.2020 18:56 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik’te kısa süre önce yapılan görev değişikliği sonrası Siirt İl Müdürlüğüne atanan Yusuf Berus ile Batman İl Müdürlüğüne atanan Naci Obut yeni görevlerine başladı.Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kısa süre önce yapılan görev değişikliği kapsamında, daha önce Batman İl Müdürü olarak görev yapan Yusuf Berus, Siirt İl Müdürlüğü görevine, daha önce Siirt İl Müdürü olarak görev yapan Naci Obut ise Batman İl Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı

Dicle Elektrik’te kısa süre önce yapılan görev değişikliği sonrası Siirt İl Müdürlüğüne atanan Yusuf Berus ile Batman İl Müdürlüğüne atanan Naci Obut yeni görevlerine başladı.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kısa süre önce yapılan görev değişikliği kapsamında, daha önce Batman İl Müdürü olarak görev yapan Yusuf Berus, Siirt İl Müdürlüğü görevine, daha önce Siirt İl Müdürü olarak görev yapan Naci Obut ise Batman İl Müdürlüğü görevine getirilmişti. Berus ve Obut atama kararının duyurulmasının ardından yeni görevlerine başladı.

“Aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum”
İlk görev değişimi Siirt’te gerçekleşti. Naci Obut, Siirt İl Müdürlüğü görevini Yusuf Berus’a devretti. Siirt’in ardından Batman’da da görev değişimi gerçekleştirildi. Burada da Yusuf Berus, görevini Naci Obut’a devretti. Görev değişimi için yapılan törene Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan ile Eksim Holding Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman katıldı.
Törende konuşan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, her iki il müdürünün de çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Yusuf Berus ve Naci Obut’un yeni görev yerlerinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Dicle Elektrik il müdürleri göreve başladı

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