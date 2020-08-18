Dicle Elektrik’ten abonelere güncelleme uyarısı

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, (DEPSAŞ) abonelerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için eksik ve hatalı bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerektiğini duyurdu.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş bilgilerinde eksiklik veya hata olan abonelere ’verilerinizi güncelleyin’ uyarısı yaptı. Toplam 2 milyon 20 bini bulan abonenin yaklaşık 400 bin tanesinin kayıtlarında eksik veya hatalı bilgiler olduğu tespit edildi. Şirketin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmek ve herhangi bir mağduriyet yaşamamak için eksik veya hatalı bilgisi bulunan ve kendilerine bilgi güncelleme çağrısında bulunulan abonelerin 444 69 96 numaralı telefon üzerinden bilgilerini en kısa sürede güncellemeleri istendi.

DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta toplam 2 milyon 20 bin abonenin bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu abonelerimizden halen 400 bin kadarının bilgilerini güncellemesi gerekiyor” dedi.

“Son 3 yılda 300 bin abonemiz bilgilerini güncelledi”

Genel Müdür Murat Karagüzel, T.C. kimlik no, posta adresi, telefon numarası, e-posta gibi bilgileri eksik olan abonelerin şirketin verdiği bazı hizmetlerinden gereği gibi yararlanamadığını belirterek, “Diğer perakende satış şirketleri gibi biz de sık sık abonelerimize çağrıda bulunarak olası değişikliklerde mutlaka abone bilgilerini güncellemelerini istiyoruz. Sadece son 3 yılda yaptığımız çağrıların da etkisi ile 300 bin kadar abonemiz şirketimize başvurarak bilgi güncellemesi yaptı. Ancak halen 400 bin kadar abonemizin eksik olan bilgilerini tamamlaması gerekiyor” diye konuştu.