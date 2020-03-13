Dicle Elektrik’ten Korona virüs tedbirleri

Dicle Elektrik, bölge çapındaki tüm müşteri hizmetleri merkezleri ve fatura ödeme noktalarında Korona virüse karşı sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Hizmet merkezlerindeki personelin sağlık durumları da sürekli takip ediliyor.

Korona virüse karşı ülke çapında alınan ciddi tedbirlere Dicle Elektrik de tam kapasite destek veriyor. En erken evrelerden itibaren konuyu hassasiyetle gündemine alan Dicle EPSAŞ, Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu Şanlıurfa başta olmak üzere hizmet bölgesinde yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki Müşteri Hizmetleri Merkezleri ile fatura ödeme noktalarını sürekli olarak, her türlü virüs ve bakteriye karşı dezenfekte ediyor.

Koruyucu tedbirler alındı

Dicle EPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, yapılmakta olan dezenfeksiyon çalışmaları ile amaçlarının Müşteri Hizmetleri Merkezleri ve ödeme noktalarına gelen vatandaşları olası bulaşıcı hastalıklara karşı korumak olduğunu söyledi. Karagüzel, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan bu çalışmalara ek olarak, personel ve vatandaşların kullanabilmesi için iş yerlerinin girişleri ve tüm katlara dezenfektan sıvı ve jel konulduğunu da kaydetti.

Personel kontrol altında

Dicle Elektrik, iş yerlerinin dezenfeksiyonuna ek olarak, bu merkezlerde halka hizmet veren tüm personelinin sağlık durumunu da periyodik olarak takip ediyor. Uzman sağlık personeli, herhangi bir vaka şüphesine karşı sürekli olarak hazır tutuluyor.



