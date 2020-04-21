YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle Kaymakamlığının ödüllü evde kal video yarışmasının kazananları belli oldu

Dicle Kaymakamlığının ödüllü evde kal video yarışmasının kazananları belli oldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ’evde kal video yarışmasının’ kazananları belli oldu.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar başvurdu.

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ’evde kal video yarışmasının’ kazananları belli oldu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı başlatılan evde kal çağrısını konu alan ödüllü yarışmaya, Dicle’de ikamet eden vatandaşlar başvurdu. Jüri üyelerinin değerlendirmesini yapmasının ardından ödülleri hak eden ilk 5 isim belli oldu. Yarışma sonucuna göre 1’inci Burak Özer, 2’nci Dilan İzgi, 3’üncü Yekdar Atalay, 4’üncü Mehmet Toprak ve 5’inci Elif Baytimur Adıgüzel oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:29
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.