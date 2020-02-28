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Dicle’de Regaip Kandili programı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.İlçe merkezindeki Yeni Cami’de düzenlenen programa Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İlçe merkezindeki Yeni Cami’de düzenlenen programa Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda dualar edildi.
Programda dualar okuyan imam Mehmet Bilgin, "Namazdan, Kur’an-ı Kerim’den uzak kaldığımız için, şu an zalimler Müslümanlara zulüm ediyor. Birlik ve beraberliğimizden uzak kaldığımız için, şu anda zulüm altındayız. Kur’an’a ve Resul’ün sünnetine sarılsak, birlik ve beraberliğimizi sağlasak, zalim bizden uzak kalır” dedi.
Program yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz ve dualarla devam etti.

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