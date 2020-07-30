Dicleli öğrencilerin zorlu BESYO hazırlığı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu (BESYO) kazanmak için sınava hazırlanan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.

Dicle’de BESYO’ya yetenek sınavına hazırlanmak isteyen öğrenciler, beden eğitim öğretmeni Rıdvan Durmaz öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor. 9’u kız 30 öğrenci yaklaşık 1 buçuk ay sürecek zorlu eğitimlerinin ardından yetenek sınavına girecek. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Durmaz, eğitimlerin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda devam ettiğini söyledi. Durmaz, öğrencilerinin başarılı olmaları için var güçleri ile haftanın her günü çalıştıklarını söyledi.

