Didem Arslan Yılmaz konuğunun kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Uzun zamandır Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının önceki gün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Konuğun kıyafetini beğenmeyen Yılmaz, demediğini bırakmadı. Ardından yakın gözlüğünü takıp, konuğunun kıyafetini yakından inceledi.

"BU NASIL KIYAFET! MÜDAHALE EDİN"

Günlerdir kayıp olan genç bir kadını bulmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz, Cesur isimli bir kişiyi canlı yayına çıkardı. Anons ettiği adamın parlak işlemeli kıyafetini gören Yılmaz, eleştirmeden duramadı. Kıyafeti beğenmeyerek ekibini uyaran ünlü isim, "Cesur ne giydin böyle? Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner... Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete. Allah Allah çok enteresan. Cebinde parlak bir şey var çok ilginç."

Ardından yakın gözlüğünü takan Arslan, "Ne yazıyor orada ne deseni var? Ben böyle taşlı kıyafetler giymiyorum. Ne bu sahne kıyafeti mi? Ben de bile bu taş yok. Şıkmış ben severim böyle şeyler. Çok ilginç bir adam ya" dedi.

Konuk, Didem Arslan Yılmaz'ın sözleri karşısında, "Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler" dedi.

