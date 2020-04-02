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Didim AK Parti ihtiyaç sahipleri için 100 koli yardım topladı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hazırladığı 100 koli yardım paketini, Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.Didim Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen teslim törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri katıldı.Teslim töreninde konuşan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz vakıf olarak 150 adet yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, vatandaşlardan gelen yardımlarında yine vakıf aracılığı ile dağıtımının yapıldığını söyledi.

AK Parti Didim İlçe Teşkilatı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hazırladığı 100 koli yardım paketini, Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etti.
Didim Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen teslim törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri katıldı.
Teslim töreninde konuşan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz vakıf olarak 150 adet yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, vatandaşlardan gelen yardımlarında yine vakıf aracılığı ile dağıtımının yapıldığını söyledi. Türköz Ak Parti teşkilatının yaptığı yardım bağışının da bu kapsamda başta 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine olmak üzere dağıtılacağını belirtti.
İçinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 15’er kiloluk 100 adet yardım paketini Didim SYDV teslim eden Ak Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı acil olarak hazırladıkları paketleri teslim edildiğini belirterek yardımlarının devam edeceğini belirtti.
Kaymakam Türköz, ilçede Vefa Destek hattına ulaşan taleplerin oluşturulan 10 ekiple dönüşümlü olarak devam ettiğini, resmi başvurunun dışında muhtarlıklar yoluyla gelen taleplerinde yine bu ekipler tarafından karşılandığını belirterek Didim halkının ‘Evde Kal’ma konusunda duyarlılığına da teşekkür etti.

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