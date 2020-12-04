YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim Akbük’teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

Didim Akbük’teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 22:22 | Son Güncelleme

Didim’e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.Osmanlı döneminde 1870’lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren Didim’in Akbük Mahallesi’ndeki Rum Ortodoks Kilisesi’nin duvarla örülü iki kapısı yeniden açıldı.

Didim’e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.
Osmanlı döneminde 1870’lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren Didim’in Akbük Mahallesi’ndeki Rum Ortodoks Kilisesi’nin duvarla örülü iki kapısı yeniden açıldı. Eylül ayı içerisinde konunun basın tarafından duyurulmasının ardından harekete geçildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ait olan tarihi kilisede inceleme yapılmasının ardından örülen duvarlar yerlerinden kaldırılarak kilisenin kapıları eski haline getirildi. Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan ve Didim Kaymakamı Halil Avşar kilisede yapılan çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.